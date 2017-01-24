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خلال أشغال الدورة 44 لأكاديمية المملكة المغربية
ثلة من كبار المفكرين والفلاسفة والأكاديميين يسائلون الحداثة
"الصحراء المغربية" تنقل تفاصيل جلستي الاثنين والثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بالرباط
محاكمة المتهمين في ملف "اكديم إيزيك" تتواصل ومحام يسحب دفاعه عن متهم بسبب المس بمغربية الصحراء
فتح معابر طرقية قطعتها الثلوج بأزيلال وفك العزلة عن 160 دوارا
اليوم في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم
"الفيلة" حاجز الأسود لبلوغ ربع النهائي
المحكمة الإدارية تؤجل النظر في الملف القضائي لنزاع مدارس الفاتح إلى 30 يناير الجاري
حركات استفزازية من المتهمين بهدف التشويش على سير الجلسة
مراقبون ومحامون ينوهون برزانة ومهنية هيئة المحكمة في ملف أكديم إيزيك
استفادة 100 ألف من خدمات طبية لمستشفيين عسكريين بأنفكو بإقليم ميدلت وواويزغت بإقليم أزيلال ومستشفى تابع لوزارة الصحة بالقباب وال
بتعليمات ملكية تواصل تدخلات السلطات العمومية لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين لمواجهة موجة البرد والتساقطات الثلجية
لفائدة ساكنة جمهورية جنوب السودان
جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لإقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني في جوبا
في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس افريقيا للأمم (الغابون 2017)
المنتخب الوطني لكرة القدم يهزم الطوغو بثلاثة أهداف لواحد ويرتقي إلى المركز الثاني
وزير الخارجية: المغرب سيكمل كل الآليات قبل بداية قمة الاتحاد نهاية يناير الجاري
مجلس المستشارين يستكمل مسطرة الانخراط في الاتحاد الإفريقي
تقدم إلى صاحب الجلالة بأصدق عبارات التقدير والعرفان على الرعاية الكريمة التي ما فتئ جلالته يوليها للتراث الروحي الوطني
أمير المؤمنين يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش
أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الخليل بالدارالبيضاء
نواب العدالة صوتوا بورقة بيضاء في جلسة انتخاب الرئيس 12 للغرفة الأولى بالبرلمان
المالكي رئيسا لمجلس النواب بـ198 صوتا والفريق الاستقلالي آثر الانسحاب من التصويت
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة
جنازة عسكرية بالخميسات وأكادير للعسكريين المغربيين اللذين استشهدا في مهمة أممية بإفريقيا الوسطى
أنجز على مساحة 8 هكتارات ويحتوي على منصة داخلية للاختبار تمتد على أكثر من 3000 متر مربع
جلالة الملك يدشن بالمدينة الخضراء محمد السادس ببنجرير المنصة العالمية للبحث والاختبار والتكوين في مجال الطاقة الشمسية
تطمح لتقديم إجابات عن التحديات والرهانات الجوهرية التي تواجهها القارة الإفريقية
جلالة الملك يدشن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة الخضراء ببنجرير
جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء بالقصر الملكي بمراكش
مشاريع جديدة من أجل انبعاثها وإشعاعها الدولي
صاحب الجلالة يشرف على إعطاء انطلاقة مشاريع كفيلة بضمان حياة جديدة للمدينة القديمة لمراكش والارتقاء بجودة حياة سكانها وزوارها
صاحب الجلالة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتمويل وترميم وتأهيل مداراتها السياحية والروحية
جلالة الملك يعطي انطلاقة مشاريع مهمة تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز بعدها السياحي
رابع لاعب يخرج من تشكيلة المنتخب الوطني
ضغط ساوثهامبتون يحرم الأسود من خدمات بوفال
تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية
أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني
أقيم في مسجد السنة بالرباط وحضرته شخصيات نسائية مدنية وعسكرية
صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم تترأس حفلا دينيا إحياء ذكرى وفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني
إثر حادثة السير على الطريق السيار بين مراكش و أكادير
جلالة الملك يزور الشخص المصاب الذي تطلب نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش
المغرب يحيي اليوم الوطني لمحاربة الرشوة
إجراءات لتقليص الرشوة في أفق القضاء عليها
حصص مستفيدة من التعريفة الجمركية التفضيلية
المغرب يطرح مناقصتين لاستيراد أزيد من 363 ألف طن من القمح اللين
إحداث لجان لمراقبة نقط البيع وضمان الجودة واحترام ضوابط التركيب والاستعمال
سخانات الماء "القاتلة" تستنفر وزارتي الداخلية والصناعة
عبر الملتقى الأول للتراث الأمازيغي
الدارالبيضاء تحتفي بالسنة الأمازيغية 2967
18 قتيلا و1516 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
عناوين الجريدة
التربية الإيكولوجية والبيئية والسياقة الاقتصادية محور ندوات ودورات تكوينية
اختتام فعاليات النسخة الأولى من مهرجان التربية الطرقية بمدينة شفشاون
أعلن أنه سيصور في المدينة نفسها بعض اللقطات من شريطه الغنائي الجديد
المغني الجزائري رضا الطلياني يتحف جمهور مدينة العيون خلال مهرجان "وني بيك"
حول موضوع "النماذج الجديدة للتنمية الإدماجية بإفريقيا"
النسخة الخامسة للمنتدى الدولي إفريقيا للتنمية تنعقد شهر مارس المقبل
نظمته وزارة الصحة في إطار مواجهة موجات البرد
أزيد من 17 ألف فحص طبي بالمستشفى المدني المتنقل بإقليم خنيفرة
المصالح المختصة تمكنت من فتح الطرق الرئيسية في اتجاه أزيلال وواويزغت
الثلوج تقطع الطرق وتعزل مناطق جبلية بجهة بني ملال خنيفرة
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريس
زين الدين لـ"الصحراء المغربية": خيار تحالف بنكيران مع "البام" يتيح تحالفا مريحا لكنه صعب
مشاورات تشكيل الحكومة تعود إلى دائرة الجمود
خطوة استثنائية في تاريخ مؤسسة الأمن الوطني واتجاه نحو زيادة الحوافز
ترقية أزيد من 20 ألف شرطي في أقل من سنتين
حالة حرجة نقلت بمروحية طبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش
10 قتلى و22 مصابا في احتراق حافلة بالطريق السيار مراكش أكادير
تفعيل إجراءات احترازية والحالة الصحية لقطاع الدواجن مطمئنة
تشديد المراقبة لمنع دخول أنفلونزا الطيور إلى المغرب
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المخرج البولندي اتهم باغتصاب قاصر في أمريكا
صدمة فرنسية من ترؤس بولانسكي جوائز "سيزار"
24.01.2017
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مخبر تمكن من تحديد محله المخصص لأعمال الشعوذة
سقوط شريك لـ"مدنسة المصاحف" بالدارالبيضاء
23.01.2017
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توقف حركة السير على الطريق بين مراكش وورززات بسبب الثلوج
20.01.2017
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