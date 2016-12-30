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السلطات تقول إن الإحصاء يدخل في إطار محاربة أحياء الصفيح

سكان حي "زارابا" بالبيضاء يرفضون الترحيل من منازلهم

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منحت للمجموعة من قبل المجلتين البريطانيتين "دوبانكر" و"إيميا فينانس"

"التجاري وفابنك" تنهي السنة بالفوز بثلاث جوائز

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وزارة التعمير نظمت لقاء تواصليا حول قانون المراقبة الجديد

عقوبات تصل إلى السجن في مخالفات التعمير والبناء

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اختتام ندوة حول تدبير النفايات وتأثيرها على التغيرات المناخية

مشروع لمجلس مدينة مراكش لاستعمال النفايات في إنتاج غاز الميثان والكهرباء

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حملة لدرك سَرِية 2 مارس بالبيضاء بمناسبة رأس السنة تطيح بـ"صيد ثمين"

حجز مشروبات كحولية ومخدرات وسيوف وبندقية وإيقاف 6 متهمين بالنواصر

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تحالف يطالب الحكومة والمجتمع بحماية كرامة المعنيين

مرافعة من أجل "خدمة زوينة" لذوي القدرات الخاصة

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قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤتمر الأطراف بمراكش يقدم حصيلته

تعبئة أزيد من 200 مليون درهم في "كوب 22" بفضل مشاركة الشركات

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ثلاثة أفلام تتقاسم جوائز الدورة الثانية

تتويج

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سيخصص ريعه لأغراض إنسانية واجتماعية تهم المهاجرين الأفارقة بالمغرب

صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء تترأس بالرباط حفل عشاء خيري

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وفاة الفنان التشكيلي المغربي عبد اللطيف الزين بمدينة المحمدية عن عمر يناهز 76 سنة

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