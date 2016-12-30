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أنجز المركب الجديد الذي تفضل جلالة الملك فأطلق عليه اسمه الكريم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية
أمير المؤمنين يدشن بمراكش المركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمراكش
توصل بمعطيات وفيديوهات خاصة عنهم
رونار يتعرف أكثر على منافسي الأسود
للمغرب وتونس إمكانات للحصول على اعتراف عالمي في ما يخص الجودة
"الفاو" تتوقع ارتفاع أسعار زيت الزيتون عالميا في أواخر 2016 و2017
حصص مستفيدة من التعريفة الجمركية التفضيلية
المغرب يطرح مناقصتين لاستيراد أزيد من 363 ألف طن من القمح اللين
18 قتيلا و1516 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
تعكس عزم جلالته الراسخ على تعزيز تموقع المدينة الحمراء كوجهة سياحية لا محيد عنها بالمغرب
جلالة الملك يعطي انطلاقة عدد من المشاريع الرامية إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة لمراكش
أضحى يحمل اسم حي السلام بالمدينة القديمة
صاحب الجلالة يزور بمراكش عددا من المواقع التاريخية خضعت للترميم ضمن الشطر الأول من مشروع التأهيل الحضري لحي الملاح
بتعليمات سامية من جلالة الملك، عقد مستشارا جلالته، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج لقاء مع رئيس الحكومة المعين
المشروعان يعكسان الرؤية الملكية المستنيرة التي تجعل من الرياضة عنصرا أساسيا لتنمية قدرات الشباب وملكاتهم الفردية
جلالة الملك يدشن مشروعين سوسيو-رياضيين تم إنجازهما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة 38,9 مليون درهم
ستنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستثمار إجمالي قدره 45 مليون درهم
جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال تهيئة 17 ملعبا رياضيا للقرب بعمالة مقاطعات مولاي رشيد
أعد تصوره حسب تصميمات مهنية للمشهد الحضري تماشيا مع المعايير الإيكولوجية عالية الجودة البيئية
جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال إعادة تهيئة كورنيش عين الذئاب بالدارالبيضاء الذي رصدت له استثمارات بقيمة 100 مليون درهم
مندوبية التخطيط تكشف نتائج بحث حول تصور المواطنين لأهداف الخطة الدولية للتنمية المستدامة
90 في المائة من المغاربة يعتبرون المجتمع المغربي مسالما
توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية ووكالة تحدي الألفية الأمريكية
220 مليون دولار للنهوض بالتعليم الثانوي والتكوين المهني بالمملكة
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
الأمين العام للمجلس قال إن الرأي الاستشاري بشأن القانون الإطار "مازال ينتظره مسار طويل"
عناوين الجريدة
السلطات تقول إن الإحصاء يدخل في إطار محاربة أحياء الصفيح
سكان حي "زارابا" بالبيضاء يرفضون الترحيل من منازلهم
منحت للمجموعة من قبل المجلتين البريطانيتين "دوبانكر" و"إيميا فينانس"
"التجاري وفابنك" تنهي السنة بالفوز بثلاث جوائز
وزارة التعمير نظمت لقاء تواصليا حول قانون المراقبة الجديد
عقوبات تصل إلى السجن في مخالفات التعمير والبناء
اختتام ندوة حول تدبير النفايات وتأثيرها على التغيرات المناخية
مشروع لمجلس مدينة مراكش لاستعمال النفايات في إنتاج غاز الميثان والكهرباء
حملة لدرك سَرِية 2 مارس بالبيضاء بمناسبة رأس السنة تطيح بـ"صيد ثمين"
حجز مشروبات كحولية ومخدرات وسيوف وبندقية وإيقاف 6 متهمين بالنواصر
تحالف يطالب الحكومة والمجتمع بحماية كرامة المعنيين
مرافعة من أجل "خدمة زوينة" لذوي القدرات الخاصة
قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤتمر الأطراف بمراكش يقدم حصيلته
تعبئة أزيد من 200 مليون درهم في "كوب 22" بفضل مشاركة الشركات
ثلاثة أفلام تتقاسم جوائز الدورة الثانية
تتويج
سيخصص ريعه لأغراض إنسانية واجتماعية تهم المهاجرين الأفارقة بالمغرب
صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء تترأس بالرباط حفل عشاء خيري
وفاة الفنان التشكيلي المغربي عبد اللطيف الزين بمدينة المحمدية عن عمر يناهز 76 سنة
آخر الأنباء
استفادة 70 مشروعا من أصل 156 برسم الدورة الأولى من 2017
أزيد من 9 ملايين درهم لدعم الموسيقى والأغنية والفنون الكوريغرافية
30.12.2016
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ريهانا تقطع علاقتها بجينفر لوبيز بسبب الغيرة
30.12.2016
128
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سكارليت جوهانسون الممثلة الأعلى أجرا في عام 2016
30.12.2016
86
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