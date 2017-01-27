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المملكة توافق على تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية لمشروع تشييد عاصمة جديدة لجنوب السودان بقيمة 1,5 مليون دولار
جلالة الملك ورئيس جنوب السودان يترأسان مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي
جلالة الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان
استقبال رسمي وشعبي حار لجلالة الملك
صاحب الجلالة يحل بجوبا في زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان
جلالة الملك يلقي خطابا تاريخيا بأديس أبابا أمام المشاركين في القمة 28 للاتحاد الإفريقي
صاحب الجلالة: عدت أخيرا إلى بيتي وكم أنا سعيد بلقائكم من جديد لقد اشتقت إليكم جميعا
جلالة الملك يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو
جلالة الملك يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
جلالة الملك يجري مباحثات على انفراد مع الرئيس الغيني
جلالة الملك يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا
جلالة الملك يستقبل بأديس أبابا سفير سوازيلاند بإثيوبيا حاملا رسالة شفوية من عاهل سوازيلاند
أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدارالبيضاء
عبد الإله بنكيران: المغرب بلور أرضية متميزة في مجال التمويلات التشاركية
معرض دولي بالدارالبيضاء حول آفاق التمويل التشاركي بالمغرب
ممثلو الدول الإفريقية الشقيقة يعبرون عن دعمهم ومساندتهم للعودة المستحقة وتفاؤلهم بما تحمله من تباشير بالنسبة لمستقبل القارة
ترحيب إفريقي واسع بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي
طبيب المنتخب يؤكد أن جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة وارتياح كبير في أوساط الجماهير المغربية
الأسود ينتقلون إلى مدينة بور جانتي تمهيدا لمواجهة الفراعنة
فتح معابر طرقية قطعتها الثلوج بأزيلال وفك العزلة عن 160 دوارا
في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس افريقيا للأمم (الغابون 2017)
المنتخب الوطني لكرة القدم يهزم الطوغو بثلاثة أهداف لواحد ويرتقي إلى المركز الثاني
إحداث لجان لمراقبة نقط البيع وضمان الجودة واحترام ضوابط التركيب والاستعمال
سخانات الماء "القاتلة" تستنفر وزارتي الداخلية والصناعة
عناوين الجريدة
من خلال توقيع اتفاقية بين مؤسسة ليدك وعمالة مقاطعة الحي الحسني
إعطاء انطلاقة مشروع تأهيل بحيرة الفردوس بالألفة بالبيضاء
التربية الإيكولوجية والبيئية والسياقة الاقتصادية محور ندوات ودورات تكوينية
اختتام فعاليات النسخة الأولى من مهرجان التربية الطرقية بمدينة شفشاون
أعلن أنه سيصور في المدينة نفسها بعض اللقطات من شريطه الغنائي الجديد
المغني الجزائري رضا الطلياني يتحف جمهور مدينة العيون خلال مهرجان "وني بيك"
حول موضوع "النماذج الجديدة للتنمية الإدماجية بإفريقيا"
النسخة الخامسة للمنتدى الدولي إفريقيا للتنمية تنعقد شهر مارس المقبل
نظمته وزارة الصحة في إطار مواجهة موجات البرد
أزيد من 17 ألف فحص طبي بالمستشفى المدني المتنقل بإقليم خنيفرة
المصالح المختصة تمكنت من فتح الطرق الرئيسية في اتجاه أزيلال وواويزغت
الثلوج تقطع الطرق وتعزل مناطق جبلية بجهة بني ملال خنيفرة
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريس
زين الدين لـ"الصحراء المغربية": خيار تحالف بنكيران مع "البام" يتيح تحالفا مريحا لكنه صعب
مشاورات تشكيل الحكومة تعود إلى دائرة الجمود
خطوة استثنائية في تاريخ مؤسسة الأمن الوطني واتجاه نحو زيادة الحوافز
ترقية أزيد من 20 ألف شرطي في أقل من سنتين
حالة حرجة نقلت بمروحية طبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش
10 قتلى و22 مصابا في احتراق حافلة بالطريق السيار مراكش أكادير
آخر الأنباء
حافلة تدهس تلميذا وأخرى تبتر ساق تلميذة بالدارالبيضاء
27.01.2017
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المخرج البولندي اتهم باغتصاب قاصر في أمريكا
صدمة فرنسية من ترؤس بولانسكي جوائز "سيزار"
24.01.2017
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مخبر تمكن من تحديد محله المخصص لأعمال الشعوذة
سقوط شريك لـ"مدنسة المصاحف" بالدارالبيضاء
23.01.2017
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