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من خلال توقيع اتفاقية بين مؤسسة ليدك وعمالة مقاطعة الحي الحسني

إعطاء انطلاقة مشروع تأهيل بحيرة الفردوس بالألفة بالبيضاء

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التربية الإيكولوجية والبيئية والسياقة الاقتصادية محور ندوات ودورات تكوينية

اختتام فعاليات النسخة الأولى من مهرجان التربية الطرقية بمدينة شفشاون

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أعلن أنه سيصور في المدينة نفسها بعض اللقطات من شريطه الغنائي الجديد

المغني الجزائري رضا الطلياني يتحف جمهور مدينة العيون خلال مهرجان "وني بيك"

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حول موضوع "النماذج الجديدة للتنمية الإدماجية بإفريقيا"

النسخة الخامسة للمنتدى الدولي إفريقيا للتنمية تنعقد شهر مارس المقبل

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نظمته وزارة الصحة في إطار مواجهة موجات البرد

أزيد من 17 ألف فحص طبي بالمستشفى المدني المتنقل بإقليم خنيفرة

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المصالح المختصة تمكنت من فتح الطرق الرئيسية في اتجاه أزيلال وواويزغت

الثلوج تقطع الطرق وتعزل مناطق جبلية بجهة بني ملال خنيفرة

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صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريس

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زين الدين لـ"الصحراء المغربية": خيار تحالف بنكيران مع "البام" يتيح تحالفا مريحا لكنه صعب

مشاورات تشكيل الحكومة تعود إلى دائرة الجمود

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خطوة استثنائية في تاريخ مؤسسة الأمن الوطني واتجاه نحو زيادة الحوافز

ترقية أزيد من 20 ألف شرطي في أقل من سنتين

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حالة حرجة نقلت بمروحية طبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش

10 قتلى و22 مصابا في احتراق حافلة بالطريق السيار مراكش أكادير

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