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تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية
أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني
أقيم في مسجد السنة بالرباط وحضرته شخصيات نسائية مدنية وعسكرية
صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم تترأس حفلا دينيا إحياء ذكرى وفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني
عبر الملتقى الأول للتراث الأمازيغي
الدارالبيضاء تحتفي بالسنة الأمازيغية 2967
إثر حادثة السير على الطريق السيار بين مراكش و أكادير
جلالة الملك يزور الشخص المصاب الذي تطلب نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش
جلالة الملك يستقبل بمراكش مبعوثا من جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية حاملا رسالة لجلالته
جلالة الملك يستقبل بمراكش عددا من السفراء الأجانب
الخطيب يؤكد بأن جلالة المغفور له الحسن الثاني كان مثالا للملك المتبصر المجاهد والمدافع الصامد
أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد باب دكالة الكبير بمراكش
المغرب يحيي اليوم الوطني لمحاربة الرشوة
إجراءات لتقليص الرشوة في أفق القضاء عليها
حزبا الاستقلال والاتحاد الدستوري يدعمان التحالف داخل البرلمان
ثلاثة أشهر من المشاورات لتجديد التحالف الحكومي السابق
المتحف يبرز بعض آثار عبقرية المغاربة انطلاقا من التعريف بالدور التاريخي للأوقاف في تدبير الماء
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدشن بمراكش متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب
صاحب الجلالة يشرف بجماعة تمصلوحت على إعطاء انطلاقة استغلال حوض ترسيب مياه الري بحجم 100 ألف متر مكعب
جلالة الملك يعطي بجماعة سعادة (عمالة مراكش) انطلاقة الشروع في استعمال نظام للري بالتنقيط على مساحة 500 هكتار بالقطاع 1-2 لحوض النفيس
أنجز المركب الجديد الذي تفضل جلالة الملك فأطلق عليه اسمه الكريم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية
أمير المؤمنين يدشن بمراكش المركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمراكش
توصل بمعطيات وفيديوهات خاصة عنهم
رونار يتعرف أكثر على منافسي الأسود
للمغرب وتونس إمكانات للحصول على اعتراف عالمي في ما يخص الجودة
"الفاو" تتوقع ارتفاع أسعار زيت الزيتون عالميا في أواخر 2016 و2017
حصص مستفيدة من التعريفة الجمركية التفضيلية
المغرب يطرح مناقصتين لاستيراد أزيد من 363 ألف طن من القمح اللين
18 قتيلا و1516 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
تعكس عزم جلالته الراسخ على تعزيز تموقع المدينة الحمراء كوجهة سياحية لا محيد عنها بالمغرب
جلالة الملك يعطي انطلاقة عدد من المشاريع الرامية إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة لمراكش
أضحى يحمل اسم حي السلام بالمدينة القديمة
صاحب الجلالة يزور بمراكش عددا من المواقع التاريخية خضعت للترميم ضمن الشطر الأول من مشروع التأهيل الحضري لحي الملاح
بتعليمات سامية من جلالة الملك، عقد مستشارا جلالته، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج لقاء مع رئيس الحكومة المعين
المشروعان يعكسان الرؤية الملكية المستنيرة التي تجعل من الرياضة عنصرا أساسيا لتنمية قدرات الشباب وملكاتهم الفردية
جلالة الملك يدشن مشروعين سوسيو-رياضيين تم إنجازهما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة 38,9 مليون درهم
ستنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستثمار إجمالي قدره 45 مليون درهم
جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال تهيئة 17 ملعبا رياضيا للقرب بعمالة مقاطعات مولاي رشيد
أعد تصوره حسب تصميمات مهنية للمشهد الحضري تماشيا مع المعايير الإيكولوجية عالية الجودة البيئية
جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال إعادة تهيئة كورنيش عين الذئاب بالدارالبيضاء الذي رصدت له استثمارات بقيمة 100 مليون درهم
مندوبية التخطيط تكشف نتائج بحث حول تصور المواطنين لأهداف الخطة الدولية للتنمية المستدامة
90 في المائة من المغاربة يعتبرون المجتمع المغربي مسالما
توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية ووكالة تحدي الألفية الأمريكية
220 مليون دولار للنهوض بالتعليم الثانوي والتكوين المهني بالمملكة
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
الأمين العام للمجلس قال إن الرأي الاستشاري بشأن القانون الإطار "مازال ينتظره مسار طويل"
عناوين الجريدة
حالة حرجة نقلت بمروحية طبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش
10 قتلى و22 مصابا في احتراق حافلة بالطريق السيار مراكش أكادير
تفعيل إجراءات احترازية والحالة الصحية لقطاع الدواجن مطمئنة
تشديد المراقبة لمنع دخول أنفلونزا الطيور إلى المغرب
نظمته مجموعة البنك الشعبي بمشاركة خبراء ومؤسسات وطنية
منتدى بمراكش يسجل أهمية دعم المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى
داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من 5 يناير 2017
وزارة الداخلية تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح"
حظا موفقا لعمر الذهبي
السلطات تقول إن الإحصاء يدخل في إطار محاربة أحياء الصفيح
سكان حي "زارابا" بالبيضاء يرفضون الترحيل من منازلهم
منحت للمجموعة من قبل المجلتين البريطانيتين "دوبانكر" و"إيميا فينانس"
"التجاري وفابنك" تنهي السنة بالفوز بثلاث جوائز
وزارة التعمير نظمت لقاء تواصليا حول قانون المراقبة الجديد
عقوبات تصل إلى السجن في مخالفات التعمير والبناء
اختتام ندوة حول تدبير النفايات وتأثيرها على التغيرات المناخية
مشروع لمجلس مدينة مراكش لاستعمال النفايات في إنتاج غاز الميثان والكهرباء
حملة لدرك سَرِية 2 مارس بالبيضاء بمناسبة رأس السنة تطيح بـ"صيد ثمين"
حجز مشروبات كحولية ومخدرات وسيوف وبندقية وإيقاف 6 متهمين بالنواصر
آخر الأنباء
استفادة 70 مشروعا من أصل 156 برسم الدورة الأولى من 2017
أزيد من 9 ملايين درهم لدعم الموسيقى والأغنية والفنون الكوريغرافية
30.12.2016
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ريهانا تقطع علاقتها بجينفر لوبيز بسبب الغيرة
30.12.2016
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سكارليت جوهانسون الممثلة الأعلى أجرا في عام 2016
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