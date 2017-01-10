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تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة
جنازة عسكرية بالخميسات وأكادير للعسكريين المغربيين اللذين استشهدا في مهمة أممية بإفريقيا الوسطى
أنجز على مساحة 8 هكتارات ويحتوي على منصة داخلية للاختبار تمتد على أكثر من 3000 متر مربع
جلالة الملك يدشن بالمدينة الخضراء محمد السادس ببنجرير المنصة العالمية للبحث والاختبار والتكوين في مجال الطاقة الشمسية
تطمح لتقديم إجابات عن التحديات والرهانات الجوهرية التي تواجهها القارة الإفريقية
جلالة الملك يدشن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة الخضراء ببنجرير
جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء بالقصر الملكي بمراكش
مشاريع جديدة من أجل انبعاثها وإشعاعها الدولي
صاحب الجلالة يشرف على إعطاء انطلاقة مشاريع كفيلة بضمان حياة جديدة للمدينة القديمة لمراكش والارتقاء بجودة حياة سكانها وزوارها
صاحب الجلالة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتمويل وترميم وتأهيل مداراتها السياحية والروحية
جلالة الملك يعطي انطلاقة مشاريع مهمة تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز بعدها السياحي
رابع لاعب يخرج من تشكيلة المنتخب الوطني
ضغط ساوثهامبتون يحرم الأسود من خدمات بوفال
تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية
أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني
أقيم في مسجد السنة بالرباط وحضرته شخصيات نسائية مدنية وعسكرية
صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم تترأس حفلا دينيا إحياء ذكرى وفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني
إثر حادثة السير على الطريق السيار بين مراكش و أكادير
جلالة الملك يزور الشخص المصاب الذي تطلب نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش
المغرب يحيي اليوم الوطني لمحاربة الرشوة
إجراءات لتقليص الرشوة في أفق القضاء عليها
حصص مستفيدة من التعريفة الجمركية التفضيلية
المغرب يطرح مناقصتين لاستيراد أزيد من 363 ألف طن من القمح اللين
إحداث لجان لمراقبة نقط البيع وضمان الجودة واحترام ضوابط التركيب والاستعمال
سخانات الماء "القاتلة" تستنفر وزارتي الداخلية والصناعة
عبر الملتقى الأول للتراث الأمازيغي
الدارالبيضاء تحتفي بالسنة الأمازيغية 2967
18 قتيلا و1516 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
عناوين الجريدة
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريس
زين الدين لـ"الصحراء المغربية": خيار تحالف بنكيران مع "البام" يتيح تحالفا مريحا لكنه صعب
مشاورات تشكيل الحكومة تعود إلى دائرة الجمود
خطوة استثنائية في تاريخ مؤسسة الأمن الوطني واتجاه نحو زيادة الحوافز
ترقية أزيد من 20 ألف شرطي في أقل من سنتين
حالة حرجة نقلت بمروحية طبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش
10 قتلى و22 مصابا في احتراق حافلة بالطريق السيار مراكش أكادير
تفعيل إجراءات احترازية والحالة الصحية لقطاع الدواجن مطمئنة
تشديد المراقبة لمنع دخول أنفلونزا الطيور إلى المغرب
نظمته مجموعة البنك الشعبي بمشاركة خبراء ومؤسسات وطنية
منتدى بمراكش يسجل أهمية دعم المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى
داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من 5 يناير 2017
وزارة الداخلية تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح"
حظا موفقا لعمر الذهبي
السلطات تقول إن الإحصاء يدخل في إطار محاربة أحياء الصفيح
سكان حي "زارابا" بالبيضاء يرفضون الترحيل من منازلهم
منحت للمجموعة من قبل المجلتين البريطانيتين "دوبانكر" و"إيميا فينانس"
"التجاري وفابنك" تنهي السنة بالفوز بثلاث جوائز
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ميرل ستريب تنتقد ترامب لدى تسلمها جائزة غولدن غلوب
10.01.2017
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لحماية توازن الحياة العملية للموظفين وتجنب الشعور بالضغط
فرنسا تنفرد بقانون عدم الرد على اتصالات العمل في أوقات الراحة
10.01.2017
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ضبط قاصر من فاس بمليلية المحتلة حاول الهجرة إلى مالقا وسط أمتعة طائرة
10.01.2017
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