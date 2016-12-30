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حالة حرجة نقلت بمروحية طبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش

10 قتلى و22 مصابا في احتراق حافلة بالطريق السيار مراكش أكادير

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تفعيل إجراءات احترازية والحالة الصحية لقطاع الدواجن مطمئنة

تشديد المراقبة لمنع دخول أنفلونزا الطيور إلى المغرب

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نظمته مجموعة البنك الشعبي بمشاركة خبراء ومؤسسات وطنية

منتدى بمراكش يسجل أهمية دعم المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى

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داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من 5 يناير 2017

وزارة الداخلية تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح"

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حظا موفقا لعمر الذهبي

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السلطات تقول إن الإحصاء يدخل في إطار محاربة أحياء الصفيح

سكان حي "زارابا" بالبيضاء يرفضون الترحيل من منازلهم

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منحت للمجموعة من قبل المجلتين البريطانيتين "دوبانكر" و"إيميا فينانس"

"التجاري وفابنك" تنهي السنة بالفوز بثلاث جوائز

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وزارة التعمير نظمت لقاء تواصليا حول قانون المراقبة الجديد

عقوبات تصل إلى السجن في مخالفات التعمير والبناء

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اختتام ندوة حول تدبير النفايات وتأثيرها على التغيرات المناخية

مشروع لمجلس مدينة مراكش لاستعمال النفايات في إنتاج غاز الميثان والكهرباء

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حملة لدرك سَرِية 2 مارس بالبيضاء بمناسبة رأس السنة تطيح بـ"صيد ثمين"

حجز مشروبات كحولية ومخدرات وسيوف وبندقية وإيقاف 6 متهمين بالنواصر

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